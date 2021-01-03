تسجيل 742 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/03 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، تسجيل انخفاض في مؤشر الإصابات اليومي بفيروس كورونا، مقارنة بشهر حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، “سجلت الكوادر الصحية انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم حيث بلغت ٧٤٢ إصابة فقط”.

وبين، أن “هذه الحصيلة اليومية تعتبر الأقل منذ ٤ حزيران ٢٠٢٠”.

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