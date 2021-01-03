القبض على ثلاثة سوريين تسللوا إلى نينوى

2021/01/03 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات غرب محافظة نينوى، اليوم الاحد، القبض على ثلاثة سوريين تسللوا إلى داخل المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تعضيدا لجهودها في تأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ و فصيل استطلاع لواء المشاة ٧١ ومفرزة من استخبارات ومكافحة إرهاب ربيعة من إلقاء القبض على ثلاثة متسللين من حملة الجنسية السورية".

واشار البيان الى ان "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم لهم في قرية الجزرونية التابعة إلى ناحية زمار غربي نينوى".

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