الحكيم يحدد ملاحظاته على قانون الموازنة أمام وفد نيابي

2021/01/03 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان لرئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم:

استقبلنا وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول الأستاذ حسن الكعبي وبحضور قيادات تحالف "عراقيون".

وأكدنا أهميّة تنسيق المواقف المتعلقة بالقوانين ذات الاهتمام بالاستحقاق الانتخابي ودعونا الى حسم موضوعة تعديل قانون المحكمة الاتحادية لما لها من دور أساس في شرعية الانتخابات القادمة.

وتحدثنا بضرورة تشريع قانون الموازنة العامة والاسراع بإقرارها مع مراعاة الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود والتأكد من عدم وجود نفقات غير ضرورية فيها.

اقتصاديا تم التشديد على حماية الطبقات المحرومة في اي إجراء اقتصادي مع مكافحة الفساد وحماية المنتج المحلي ودعم القطاع الخاص.

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