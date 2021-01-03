نشر رقم هاتف و ’’واتساب’’ .. الكعبي يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بعقارات المسيحيين ’’المغصوبة’’

2021/01/03 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأحد (03 كانون الثاني 2021)، تشكيل لجنة للتحقيق بعقارات المسيحيين ’’المغصوبة’’، بعد دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لتشكيلها.

وذكر الكعبي في بيان أورده مكتبه الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة التي وجه بتشكيلها مقتدى الصدر، لتلقي شكاوى الاخوة المسيحيين والمتعلقة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة، بدأت بعملها اليوم استجابة ودعما للمبادرة الانسانية للسيد الصدر، ووضع الإجراءات العملية المتفق عليها موضع التنفيذ".

وقال الكعبي: "سنعمل مع الأخوة اعضاء اللجنة الكرام على تفعيل عمل هذه اللجنة عبر تلقي شكاوى الأخوة المسيحيين داخل البلاد وخارجه، عبر العناوين المبينة أسفل هذا البيان، والتنسيق الدائم مع الجهات القضائية و الحكومية لمحاسبة كل من يثبت تجاوزه واعتداءه على ممتلكات شركاء الوطن".

ووفقاً للبيان، دعا الكعبي وزارة الخارجية "إلى التعاون من خلال البعثات الدبلوماسية الموجودة في دول الخارج بشأن موضوعة استلام شكاوى الاخوة المسيحيين الموجودين في كافة انحاء العالم، وتقديم الوثائق التي تثبث اغتصاب ممتلكاتهم وعقاراتهم، للإسراع في استردادها عبر القنوات القضائية والقانونية"، مطالباً "وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها للتعاون لهذا الغرض أيضا".

وبحسب البيان، وجه النائب الاول لرئيس المجلس "الدعوة لكل المسيحيين داخل العراق وخارجه للتواصل مع اللجنة من خلال البريد الالكتروني [email protected] ، ورقم الهاتف / الواتساب 07807709783، على ان يتم تزويد السادة اعضاء اللجنة الكريمة بكامل الاوراق الثبوتية".

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