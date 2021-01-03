منتخبنا لألعاب القوى يعسكر في الأردن

2021/01/03 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/بدأ منتخبنا الوطني لألعاب القوى، معسكرا تدريبيا في الأردن، يستمر حتى 20 الشهر الحالي، في اطار تحضيراته للمشاركات الرسمية الخارجية خلال العام الجديد.ويجري منتخبنا تدريبات صباحية ومسائية، على مضمار ستاد عمان الدولي، إلى جانب تدريبات تقام في الغابة الرياضية بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان.وقال الناطق الاعلامي باسم الأتحاد الأردني لألعاب القوى ايمن الفاعوري في تصريح صحفي، ان المنتخب العراقي الذي يضم 10 لاعبين ومدربا، باشر رسميا تدريباته اليومية، وسط اجواء ايجابية./انتهى

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