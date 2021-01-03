مستشار الأمن القومي و نائب رئيس البرلمان يؤكدان ضرورة إنهاء ملف مخيمات النازحين بالكامل

2021/01/03 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي و نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ضرورة إنهاء ملف مخيمات النازحين بالكامل.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" انه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، لاسيما الوضع الأمني في قضاء سنجار، وعودة النازحين، إلى جانب مناقشة ضرورة إنهاء ملف مخيمات النازحين بالكامل".كما شهد اللقاء بحث الوضع الأمني والخدمي في محافظتي ذي قار وواسط، والتأكيد على تكثيف جهود الوزارات والمؤسسات المعنية، إلى جانب الأجهزة الأمنية، للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.واكد اللقاء ايضا أهمية استمرار التنسيق بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة، لإنجاز متطلبات المواطنين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم./انتهى7

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