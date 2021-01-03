2021/01/03 | 14:46 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق، الحكومة إلى كشف المتورطين باغتيال الشهيدين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي يدعو لكشف المتورطين بجريمة المطار
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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