نائب عراقي يدعو لكشف المتورطين بجريمة المطار

2021/01/03 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق، الحكومة إلى كشف المتورطين باغتيال الشهيدين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس...

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