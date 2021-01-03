شاهد .. قيادي في الحشد الشعبي يطالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق

2021/01/03 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب قائد المحور الشمالي في الحشد الشعبي العراقي ابو رضا النجار بأن مصاب استشهاد قادة النصر كبير جدا ولا يوجد كلمات تعبر عن استياء وغضب المقاومين...

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