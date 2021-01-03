الفياض: يجب تنفيذ قرار اخراج القوات الأميركية من العراق

2021/01/03 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية من العراق، يجب أن ينفذ، رداً على عملية الاغتيال قرب مطار بغداد.

واكد الفياض إن الرد على اغتيال سليماني والمهندس جاء عبر عدة طرق، أولها القرار البرلماني القاضي بخروج القوات الأمريكية من العراق، مشيرا الى ان وحدة العراق وجمهوره وأمة الحشد الشعبي، هي سر قوته.

واعتبر الفياض ان إثارة النعرات الطائفية في العراق أسهمت في تأخير مسيرته.

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