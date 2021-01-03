نائبان من أمام السفارة الأمريكية في بغداد.. سنثأر لسليماني والمهندس | فيديو

2021/01/03 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

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هدد النائبان في البرلمان العراقي يوسف الكلابي النائب عن الفتح وحسن فدعم النائب عن تيار الحكمة، هددا بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وذلك خلال وقفة لهما من أمام مبنى السفارة الأميركية في بغداد، وفقا لمقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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