من دمر العراق بعد 2003 1/2 - أدهم الكربلائي

2021/01/03 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي الجميع يعرف من ساهم في تدمير العراق منذ 2003، لكن هذه المقالة تريد التذكير بالذين يجب أن يمثلوا يوما أمام القضاء العادل، والذين رحلوا منهم فنوقفهم أيضا أمام محكمة التاريخ، ولم يعذرهم موتهم عن المحاسبة.يا ترى من دمّر العراق؟البعض سيقول الاحتلال الأمريكي هو الذي دمر العراق، ومن غير تبرئتها من أخطائها الفظيعة، سواء ارتكبتها بقصد تدمير العراق بنوايا خبيثة، أو لغبائها، ولا أبرئ السياسة الأمريكي ......





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