طائرات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في كركوك

2021/01/03 | 14:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تنفيذ طائرات التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الكور في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات الـ F- 15 التابعة للتحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في وادي الكور بمحافظة كركوك".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

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