"هذا هراء".. إسرائيل ترفض مزاعم إيران بشأن "خداع أميركا لشن حرب"

2021/01/03 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول إسرائيلي يوم الأحد، مزاعم وزير الخارجية الإيراني بأن إسرائيل تحاول خداع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران ووصفها، بأنها "هراء".

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