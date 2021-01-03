الصحة تعلن انخفاضا ملحوظا بعدد الاصابات بـ”كورونا”

2021/01/03 | 14:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزراة الصحة والبيئة عن تسجل اليوم السبت ٣ كانون الثاني ٢٠٢١ انخفاضا ملحوظا بعدد الاصابات ٧٤٢ اصابة فقط ويعتبر الاقل منذ ٤ حزيران ٢٠٢٠”.

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