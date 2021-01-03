الداخلية تؤكد نجاح خطة حماية التظاهرات والمرور تحدد موعد إعادة افتتاح الطرق المقطوعة في بغداد

2021/01/03 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات اليوم في التحرير

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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أكدت وزارة الداخلية، الأحد، أن الخطة الأمنية الخاصة بالتظاهرات الخاصة بذكرى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه في ساحة التحرير تسير بانسيابية عالية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، اليوم، 3 كانون الثاني 2021، إن "الخطة الأمنية المخصصة لحماية التظاهرات الخاصة بالذكرى الأولى لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه تسير بانسيابية عالية ولم يسجل حتى الآن أي حادث".

وأوضح أن "القوات الأمنية منذ أيام مهتمة بالممارسات الأمنية والتدريبات اللازمة"، مبينا ان "أماكن التظاهرات كانت في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها".

من جانبها كشفت مديرية المرور العامة عن موعد اعادة افتتاح الطرق التي اغلقت ضمن الخطة الخاصة بحماية التظاهرات، حيث قال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل إن" بعض الطرق التي تم قطعها في جانبي الكرخ والرصافة سيعاد افتتاحها في الساعة الرابعة من مساء اليوم".

واشار الى ان "كثافة السير يحتاج وقتا لتنظيمه لتكون هناك انسيابية عالية في الحركة".

واعلنت مديرية المرور العامة، أمس السبت، قطع بعض الطرق في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد لتأمين خطة ذكرى مقتل قادة الحشد الشعبي.

جدير بالذكر ان ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شهدت منذ صباح اليوم، توافد الآلاف في الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، حيث أكدت قيادة شرطة بغداد، المباشرة بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة.

ر.إ

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