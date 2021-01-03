مستشار الامن القومي يبحث مع الكعبي ضرورة إنهاء ملف مخيمات النازحين بالكامل

2021/01/03 | 15:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي لبحث آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، لاسيما الوضع الأمني في قضاء سنجار، وعودة النازحين، إلى جانب مناقشة […]

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