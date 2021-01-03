الفتح يدعو حكومة الكاظمي لتقديم استقالتها

2021/01/03 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

دعا تحالف الفتح، الاحد، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقديم استقالتها اثر فشلها في ادارة الملف الاقتصادي للبلاد.

وقال عضو التحالف عبد الامير المياحي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “هناك سوء إدارة للحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ الذي قدمته للبرلمان”، لافتا الى ان “الحكومة لم تعمل بشكل جاد على محاربة الفساد وتعظيم ايراد الدولة”.

واضاف ان “الحكومة بدلا من ان تذهب للاستثمار قامت بالتعاقد مع عدد من الشركات في ظل الازمة المالية”، داعيا “الحكومة لتقديم استقالتها كونها فشلت في ادارة الملف الاقتصادي”.

واستبعدت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب وفق الصيغة الحالية.

وبين النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، الاربعاء الماضي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة.



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