الأمن الوطني يعتقل تاجر مخدرات خطير في البصرة بحوزته 2 كغم من الكرستال

2021/01/03 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، من إعتقال أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة البصرة، وبحوزته 2 كغم من مادة الكرستال.

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