العراق يسجل إنخفاضاً ملحوظاً بعدد إصابات كورونا

2021/01/03 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تسجيلها انخفاضا ملحوظا بعدد اصابات كورونا في العراق، حيث سجلت 742 حالة إصابة جديدة فقط، والذي يعتبر الاقل منذ 4 حزيران 2020.

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