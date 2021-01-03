الصحة تعلن وصول أدوية علاج كورونا

2021/01/03 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، وصول أدوية علاج فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة وإشراف مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، تعلن وزارة الصحة وصول مادة BDREM 100mg (Remdesivir) والتي تستعمل في علاج المرضى المصابين بفايروس كورونا”.وأشار البيان، الى …

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