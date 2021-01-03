الأعرجي والكعبي يؤكدان أهمية التنسيق لإنجاز متطلبات المواطنين

2021/01/03 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أهمية التنسيق لإنجاز متطلبات المواطنين.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأعرجي، التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

وأضاف أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، لاسيما الوضع الأمني في قضاء سنجار، وعودة النازحين، إلى جانب مناقشة ضرورة إنهاء ملف مخيمات النازحين بالكامل".

وتابع أن "اللقاء شهد بحث الوضع الأمني والخدمي في محافظتي ذي قار وواسط،" مؤكداً "على تكثيف جهود الوزارات والمؤسسات المعنية، إلى جانب الأجهزة الأمنية، للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم".

واكد الجانبان وفقاً للبيان "على أهمية استمرار التنسيق بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة، لإنجاز متطلبات المواطنين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم".

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