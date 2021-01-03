2021/01/03 | 15:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، تمكنه من اعتقال اخطر تجار المواد المخدرة في محافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أحد أخطر تجار المخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أحد أخطر تجار المخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).