مفارز الامن الوطني تضبط احد اخطر تجار المخدرات في البصرة وبحوزته 2 كغم من الكرستال

2021/01/03 | 15:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ضمن الحملة الامنية التي تبناها جهاز الامن الوطني للحد من انتشار ظاهرة المخدرات وما قد تخلفه من تداعيات سلبية تلقي بظلالها على الاوساط المجتمعية، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القانونية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال احد اخطر تجار المواد المخدرة، وضبطه بالجرم المشهود اثناء محاولته المتاجرة بنحو 2 كغم من مادة الكرستال، قبل تهريبها الى خارج المحافظة.

وقد جرى تدوين اقواله اصولياً بعدما اعترف ببيع وشراء المواد المخدرة، وإحالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه.

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