تعرف على ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الـ 12 للدوري الممتاز

2021/01/03 | 15:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، الأحد، عن قائمة هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية عشر من المنافسات.

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