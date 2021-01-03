اقليم كوردستان يسجل 97 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/03 | 15:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاحد، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية هي الاقل نسبة يشخّصها الاقليم منذ اشهر عدة بعد ان بلغ الوباء ذروته.

وقالت الوزارة في بيان، انه بهذا يصل إجمالي الاصابات منذ انتشار الجائحة في مناطق ومدن الاقليم ولغاية الآن 103662.

واضافت، إن 995 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع نسبة المتعافين الى 73153.

واشارت الوزارة الى ان مريضا واحدا توفي بالوباء ليكون المجموع الكلي لعدد الوفيات 3391.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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