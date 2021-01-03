تسجيل 32 اصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2021/01/03 | 15:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في غربي كوردستان.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، ان حالات الإصابة هي 20 ذكور و12 إناث.

واضاف البيان؛ أن حالات الإصابة الجديدة توزعت كما يلي: في الحسكة حالة واحدة، قامشلو 6، تل تمر 1، ديرك (المالكية) 3، كركي لكي/معبدة 2، كوباني 2، الطبقة ، الرقة 4، دير الزور 1، منبج 2، الشهباء 4.

وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة مؤكدة، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة جديدة، وفقا للبيان.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8099 حالة مؤكدة منها 275 حالة وفاة و1149 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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