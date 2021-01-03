العراق بين ازمتين ... ازمة تأمين الرواتب و ازمة سوء التخطيط و ادارة الدولة

2021/01/03 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عدنان مذكور

العراق يعيش اسوء ازمة تاريخية،

فالعملة انخفضت اكثر من 20% ليساوي

الدولار الواحد 1470 دينار، بعد ان كان 1190

دينار، قرار تخفيض العملة انعكس فورا

على السوق حيث خسر التجار مبالغ كبيرة

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