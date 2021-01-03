تحالف عراقيون: الثأر لدماء المهندس وسليماني هو تفعيل قرار اخراج الأمريكان من العراق

2021/01/03 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

دعا تحالف عراقيون، الاحد، بالثأر لقادة النصر عبر تفعيل قرار اخراج القوات الاميركية من البلاد وان يكون للحكومة موقف بتفعيل القرار.

وقال النائب عن تحالف عراقيون حسن الجنابي لـ/المعلومة/ ان “دماء الشهيدين سليماني والمهندس تتطلب من الجميع ان تقف وتستنكر وتستذكر شهادتهما وادانه سفارة الشر الاميركية في بغداد”.

واوضح الجنابي ان “الوفاء لتلك الدماء والثأر لها هو تفعيل قرار مجلس النواب بإخراج القوات الاميركية من العراق”، مشيرا الى ان “القرار ملزم قانونا للحكومة بتفعيله”.

واضاف ان “مجلس النواب هو الاخر يجب ان يتابع الامر والضغط على الحكومة بتفعيل القرار وعدم تمييع القرار والاكتفاء بتشكيل لجان تحقيقية”.

وشهدت العاصمة بغداد اليوم الاحد، تظاهر الالاف من العراقيين بذكرى شهادة قادة النصر مطالبين بالقصاص من الفاعلين وسط احراق الاعلام الاميركية.انتهى25و

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