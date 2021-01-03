2021/01/03 | 15:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأحد الى العمل على إخراج المحتل فيما اعتبر أنه “لا استقرار للعراق إلا بإخراج القوات الاميركية”.

وقال العامري في كلمة له من ساحة التحرير وسط بغداد بمناسبة الذكرى الاولى لحادثة المطار واستهداف قادة النصر انه “يجب العمل على إخراج المحتل الاميركي، و يجب تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وإخراج القوات الاميركية”.

واكد بالقول “لا يمكن ان نساوم على قرار إخراج القوات الاجنبية”.

وطالب العامري الحكومة العراقية بـ”العمل على جدولة إنسحاب القوات الأجنبية وإعادة دور العراق القوي”.

وتابع “يجب العمل على استعادة هيبة الدولة”، مؤكدا أن “الشهيد أبو مهدي المهندس سعى لتحقيق هذا الهدف وهو استعادة هيبة الدولة”.

وشدد العامري على ضرورة “إعادة دور العراق التاريخي في المنطقة وان استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وهذا لا يمكن ان يكون من دون اخراج جيع القوات الاجنبية من العراق”، مؤكدا على “الاستمرار بدعم المقاومة والتصدي لكل مشاريع الهيمنة والاستكبار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري في ذكرى حادثة المطار: لا إستقرار للعراق إلا بإخراج القوات الاميركية 7 SKY TV.

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