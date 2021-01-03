يوفنتوس يواجه أودينيزي بهدف تصحيح المسار

2021/01/03 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أودينيزي، اليوم الأحد، على ملعب “إليانز آرينا”، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2020-2021.

يدخل يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو مواجهة الليلة بعدما تراجع للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، فيما يأتي أودينيزي في المركز 12 برصيد 15 نقطة.

ويسعى يوفنتوس للعودة للانتصارات من جديد في الدوري، بعدما اختتم العام الماضي 2020، بعدما تلقى أكبر خسارة له هذا الموسم على يد فيورنتينا 3-0، خلال على ملعب “إليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة “الكالتشيو”.

وفقد فريق يوفنتوس 6 نقاط مرة واحدة فى مشوار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما خسر أمام فيورنتينا، كما فقد ثلاث نقاط أخرى بعد قرار الأولمبية الإيطالية بإعادة مباراته ضد نابولي في الجولة الثالثة.

وتقلص رصيد يوفنتوس حامل لقب “الكالتشيو” في المواسم الأخيرة من 27 نقطة إلى 24 نقطة، ليتراجع فى المركز السادس، فيما يتصدر ميلان ترتيب جدول الدوري برصيد 34 نقطة، ويأتي إنتر ميلان وصيفاً برصيد 33 نقطة.

وسجل يوفنتوس ثالث أسوأ بداية في حقبة رئيسه الحالي أندريا أنييلي، على يد مدرب الفريق آندريا بيرلو الذي تم تعيينه قبل انطلاق الموسم كأول تجربة تدريبية له مع الفريق الأول، ليفرط الفريق في 15 نقطة من 14 مباراة هذا الموسم، حيث سبق وتعادل أيضاً في 6 مباريات.

وذكرت شبكة فوتبول إيطاليا، أن فريق أندريا بيرلو 24 نقطة في 13 مباراة، وهي ثالث أسوأ بداية في عهد أندريا أنييلي، بعد جيجي ديلانيري في موسم 2010-2011، وماكسيمليانو أليغري 2015-2016.

في المقابل، فشل أودينيزي في تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث الأخيرة بالدوري الإيطالي، حيث تعادل مع كروتوني وأودينيزي 0-0 و1-1 على الترتيب، قبل أن يخسر في الجولة الماضية بينفينتو 1-2.

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