اللجنة الخماسية الخاصـة بشكاوى المسيحيين عن املاكهم المغصوبة تبدأ عملهـا .. والكعبي يعد بالتنسيق مع الجهات القضائيـة لمحاسبة المتجاوزيـن

2021/01/03 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت اللجنة الخماسية الخاصة التي وجه بتشكيلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، لتلقي شكاوى المسيحيين المتعلقة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة ، عن بدء عملها اليوم ووضع الاجراءات العملية المتفق عليها موضع التنفيذ.وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي،" اننا سنعمل مع اعضاء اللجنة على تفعيل عمل هذه اللجنة عبر تلقي شكاوى الأخوة المسيحيين داخل البلاد وخارجه عبر العناوين المحددة ، والتنسيق الدائم مع الجهات القضائية و الحكومية لمحاسبة كل من يثبت تجاوزه واعتداءه على ممتلكات " شركاء الوطن " .ودعا الكعبي ، وزارة الخارجية للتعاون من خلال البعثات الدبلوماسية الموجودة في دول الخارج بشأن موضوعة استلام شكاوى المسيحيين الموجودين في كافة انحاء العالم وتقديم الوثائق التي تثبث اغتصاب ممتلكاتهم وعقاراتهم ، للاسراع في استردادها عبر القنوات القضائية والقانونية ، فيما طالب وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها للتعاون لهذا الغرض ايضا .ووجه النائب الاول لرئيس المجلس، الدعوة لكل المسيحيين داخل العراق وخارجه للتواصل مع اللجنة من خلال البريد الالكتروني[email protected]ورقم الهاتف / الواتساب 07807709783 ، على ان يتم تزويد اعضاء اللجنة بكامل الاوراق الثبوتية./انتهى5

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