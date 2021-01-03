حصار جادوتفيل- فيلم يؤرخ لمرحلة مهمة للاطماع الاستعمارية في أفريقيا - علي المسعود

2021/01/03 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود "حصار جادوتفيل" فيلم يؤرخ لمرحلة مهمة للاطماع الاستعمارية في أفريقياThe Siege of Jadotville يعتبر باتريس لومومبا رمزاً للتحرر الافريقي ، وهوالرجل الذي قاد الكونغو إلى الاستقلال ثم قتل غدراً ، وقتله قبل 45 سنة حوّله إلى رمز إلا انه أوجد لغزاً دائماً "من أصدر الأمر بقتله؟".



كان مناضلا كونغوليا ذو ميول اشتراكية، أصبح أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ الكونغو ما بين آخر أيام الاحتلال البلجيكي ل ......





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