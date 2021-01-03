2021/01/03 | 15:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من جماهير الصقور يتظاهرون امام مقر النادي..والسبب؟

نظم العشرات من جماهير نادي القوة الجوية، تظاهرة امام مقر النادي بسبب عقد ابرمته الشركة مع احدى الشركات الخاصة بالتسويق والانتاج التلفزيوني.

وقال مصدر إن جماھیر نادي القوة الجویة تظاهروا اليوم امام مقر النادي لإعلان موقفهم الرافض لتعاقد الادارة مع شركة الاضواء للإنتاج والتسويق التلفزيوني.

واوضح ان شهاب جاهد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية اوعز بمنع دخول الجمهور والاعلاميين الى مقر لإكمال تظاهرهم.

يذكر ان نادي القوة الجوية قد ابرم عقد شراكة مع شركة الاضواء الناقل الحصري للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

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