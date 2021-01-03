إيرادات قناة السويس تتراجع إلى 5.61 مليار دولار في 2020

2021/01/03 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم إن القناة درت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، انخفاضا من إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار في 2019.

وقال رئيس الهيئة إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021 بحسب رويترز.

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