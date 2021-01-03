"السيناريو الأسوأ".. بايدن قد يضطر لمواجهة إيران في اليوم الأول من حكمه

2021/01/03 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت صحيفة "بولتيكو" أن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قد يواجه امتحانا صعبا في الأيام الأولى من توليه الحكم بعد 20 يناير، وذلك في حال قررت إيران أن تنفذ وعيدها بـ"الانتقام" للجنرالها القتيل، قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أميركية في بغداد في اوئل يناير من العام الماضي.

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