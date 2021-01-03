الوقف الشيعي يعلق على دعوات دمجه مع السني

2021/01/03 | 15:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق ديوان الوقف الشيعي، اليوم الأحد، على دعوات دمجه مع ديوان الوقف السني.

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