الصحة تسجل أدنى وفيات بكورونا منذ آيار الماضي

2021/01/03 | 15:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة 5 وفيات فقط من المصابين بفيروس كورونا وتعد الاقل منذ آيار عام 2020

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