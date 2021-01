شامل التطبيعية: العراق يلاقي فيتنام ودياً قبل 5 ايام من مواجهة هونغ كونغ

2021/01/03 | 15:33 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / امير الداغستاني كشف نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن وضع الاتحاد خارطة طريق للمنتخب الوطني قبل ملاقاة هونغ كونغ ضمن المنافسات المزدوجة .وقال شامل كامل ، إن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقت كتاباً رسمياً من اتحاد هونغ كونغ للعبة، يبلغهم بشأن موعد ومكان مباراتهم أمام منتخبنا الوطني ضمن الجولة

