الأعرجي يبحث مع الكعبي تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد

2021/01/03 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، فيما شددا على تكثيف الوزارات والمؤسسات جهودها لخدمة المواطنين.وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في …

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