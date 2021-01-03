الحرس الثوري الإيراني: لا نستبعد قيام الولايات المتحدة بأي حماقة ضد طهران

2021/01/03 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن طهران “لا تستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بأي حماقة ضدها”.وقال رمضان شريف إن “الفرصة لا تزال متاحة أمام إيران للانتقام لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وهذا أمر حتمي سيتم في الزمان والمكان المناسبين”، مشيرا إلى أن “إيران من تحدد […]

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