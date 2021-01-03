كورونا “يفتك” بحياة جميع مصابي الفيروس في احدى المستشفيات: “الاوكسجين انقطع عنهم فجأة”!

2021/01/03 | 15:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادم يظهر وفاة “جميع المرضى” داخل غرفة العناية المركزة داخل مستشفى العزل بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية شمالي مصر.

ويتحدث مصور الفيديو، من داخل غرفة العناية المركزة وهو يكرر عبارة “كل اللي في العناية ماتوا”، بينما تظهر اللقطات مرضى راقدين على الأسرّة دون التأكد هل فارقوا الحياة أم لا؟

وفي الفيديو أيضا يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، بينما تجلس ممرضة على الأرض من الصدمة في لقطة انتشرت كالبرق على منصات التواصل.

وبعد انتشار المقطع على نطاق واسع تصدر وسما (#العناية_المركزة) و(#مستشفى_الحسينية) قائمة التفاعلات والبحث على تويتر وغوغل في مصر.

وعبر مغردون كثر عن صدمتهم من الفيديو ووصفوا ما حدث “بالإهمال الجسيم” الذي ينبغي أن يحاسب عليه كل مسؤول.

وقارن آخرون مشاهد الزحام في مصر، بمشهد الممرضة وهي جالسة على الأرض في العناية المركزة، مطالبين الجميع بتوخي الحذر وإلا ستكون العواقب وخيمة.

وأكد ناشرو الفيديو على مواقع التواصل أن السبب في الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، وهي مزاعم تم نفيها من قبل مصادر رسمية.

الصوره دى ممكن تكون من اسوأ الصور اللى ممكن الواحد يشوفها ف حياته..



احساس العجز وقلة الحيلة وانت شايف ارواح ناس بتضيع من تحت ايدك وانت لا حول ليك ولا قوة ومش عارف تعمل حاجه هو أسوأ احساس ممكن اى حد يحس بيه..



ربنا يزيح عنا البلاء ويزيح عنا الوباء ياااارب 🤲💔💔😔#العناية_المركزة pic.twitter.com/YsI7MZFbD5

— Mohamed Framawy⁦⁦💫⁦ (@MohamedFramawy9) January 3, 2021

وبعد انتشار الأنباء عن وفاة مرضى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، ظهر مدير المستشفى الدكتور محمد سامي النجار بمقطع فيديو داخل غرفة العناية إلى جانب أطباء آخرين وأكدوا أن الوضع طبيعي تماما، ويوجد 6 حالات، ونفوا وجود أي نقص بالأكسجين.

وأكد مدير المستشفى أن حالات الوفاة كانت أسبابها طبيعية تماما إما لكبر سن المرضى أو لمعاناتهم من أمراض أخرى مزمنة.

من جانبه أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لوسائل إعلام مصرية، وفاة 4 مرضى بفيروس كورونا في العناية المركزة بقسم العزل بمستشفى الحسينية نافيا وفاة كل مرضى العناية المركزة بالمستشفى.

كما نفى وكيل وزارة الصحة في الشرقية، هشام مسعود، الأخبار الواردة في الفيديو وقال إنه لا صحة لوجود نقص في الأكسجين، مؤكدا وجود عبوات أكسجين إضافية بالمستشفى، متصلة بشبكة تغذي جميع الأقسام داخل المستشفى، وفي حالة النقص في الأسطوانات، يتم تفعيل تلك الشبكة.

مصيبة فى مستشفى الحسينية :(كل إللي فى العناية ماتوا)يرضى ربنا دة ، طب يرضيك دة ياريس؟!ولسة بتتكلموا عن التلقيح؟!ياريس مطلوب إبعاد وزيرة الصحة خارج الوزارة بعد هذه المصيبة👇والأهم مطلوب بسرعة مستشفيات مركزية طارئة تحت اشراف القوات المسلحة لإنقاذ الموقفhttps://t.co/80zaaNRpt5

— د/هشام خلف@Dr.Hesham (@DrHesha59590104) January 3, 2021

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات قليلة من حادثة شبيهة، إذ انتشرت أنباء عن وفاة اثنين في مستشفى زفتى بالغربية، بسبب انقطاع الأكسجين عنهما أيضا.

وأظهر مقطع فيديو آخر حالات حرجة في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات مركز زفتى بمحافظة الغربية، بينما يظهر صوت امرأة وهي تقول لإدارة المستشفى “سأفضحكم”.

كارثة حصلت من شوية في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية ، يعني ايه الاكسجين يتقطع و كل مرضى كورونا اللي في الرعاية يتوفوا بالكامل !!الفيديو و رعب و قلة حيلة الممرضين مرعبة و محزنة ..خلوا بالكم بقى من نفسكم عشان بجد من كتر استهتارنا بستر ربنا معانا لغاية دلوقتي هنفوق على كوارث pic.twitter.com/gXZ0Lx1sAt

— Mohamed Amr ♏ (@MohamedAmr590) January 3, 2021

ويذكر أن مصر تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت مصر نحو 1407 حالات إصابة جديدة بالفيروس السبت، ليصل إجمالي عدد الإصابات نحو 141 ألف إصابة وحوالي 7700 وفاة.

غير أن الأطباء وبعض المسؤولين الحكوميين أيضاً يؤكدون أن الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من أعداد الإصابات الحقيقية، بينما ينذر الخبراء بانفجار وشيك للوضع الوبائي في مصر.

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