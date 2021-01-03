إقليم كردستان يسجل نحو ألف حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

2021/01/03 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و995 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021)، إن "الإصابات توزعت في كل من أربيل 21، السليمانية 48، دهوك 26، كرميان 2".

وتابع، "واكتسب 995 من المصابين بفيروس كورونا الشفاء، توزعوا في كل من أربيل 349، السليمانية 182، دهوك 377، كرميان 36، رابرين 51".

وبين، "أما حالات الوفاة فتم تسجيل وفاة واحدة في أربيل".

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 103662، شفي منهم 73153، وتوفي 3391، ولا يزال 27118 يتلقون العلاج.

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