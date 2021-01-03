الحكيم يحدد ملاحظاته على قانون الموازنة العامة

2021/01/03 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لرئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم:

استقبلنا وفد مجلس النواب برئاسة

النائب الأول الأستاذ حسن الكعبي

وبحضور قيادات تحالف "عراقيون".

وأكدنا أهميّة تنسيق المواقف المتعلقة

بالقوانين ذات الاهتمام بالاس

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