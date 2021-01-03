التعليم تعلن قبول (2776) طالباً ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية

2021/01/03 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبول ألفين وسبعمئة وستة وسبعين طالبا ضمن قناة المنحة المجانية الخاص بالمجموعة الطبية(طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2021/2020.

وذكرت الوزارة في بيان أن “المقاعد المجانية تنافس عليها سبعة عشر ألف وتسعمئة وثمان وستون طالبا على وفق آلية مدروسة وضوابطحددت المشمولين بالتقديم عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org)“.

واضافت “التزاماً بالشروط المعتمدة لتحقيق العدالة فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد راعت أن لا يقل مجموع الطالب المتقدم الىكليات (طب الأسنان /الصيدلة) عن مجموع (540) أي بمعدل (90%) والمتقدم الى كلية الطب العام في جامعة العميد أو جامعة وارث الأنبياءعن (558) أي بمعدل (93%) وأن يكون الطالب من خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية 2019-2020 حصراً“.

واضافت “في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة حق المتقدمين على قنوات القبول الأخرى التنافس على المنحة المجانية فإن التعليم العالي والبحثالعلمي أعطت مساحة منظورة لبعض الفئات ولاسيما الطلبة من ذوي الشهداء والأيتام الموثقة بياناتهم لدى المؤسسات الرسمية وكذلك الطلبةمن ذوي الدخل المحدود ممن لديهم تأييدات رسمية من المجالس البلدي أو المسجلين لدى منظومة الرعاية الاجتماعية ، وكذلك أبناء المتطوعينفي صفوف الحشد الشعبي أو الطالب المتطوع نفسه على أن يعزز ذلك بكتاب من هيأة الحشد الشعبي/ الإدارة المركزية حصراً والطلبة منذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن سكنة القرى والأرياف أو ممن لدى عائلة الطالب مصاب بالأمراض المزمنة أو المستعصية“.

وتايعت “في هذا الصدد تثمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي روح التعاون لدى الجامعات والكليات الأهلية والتنسيق في صياغةمبادرة المنحة المجانية وزيادة مقاعدها الدراسية المدفوعة التكاليف لدعم طلبتنا الأعزاء واستيعاب أعدادهم وتلبية طموحهم العلمي وتحقيقمتطلبات خدمة المجتمع“.

نتائج القبول في المنحة المجانية لدائرة التعليم الجامعي الاهلي:

https://sys.pe-gate.org/student/scholarship-result

الطلبة ذوي الحالة (مقبول اصيل بإعادة ترشيح):

https://sys.pe-gate.org/student/scholarship-result-2

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