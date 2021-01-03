إصابات كورونا في العراق تهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

2021/01/03 | 15:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجل انخفاض ملحوظ في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بواقع 742 إصابة، مبينا أن هذا المعدل هو الأقل منذ تاريخ 4 يونيو/ حزيران 2020.ووصل إجمالي إصابات كورونا في العراق إلى …

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