التجارة العراقية: استئناف مناقلة الحنطة المحلية لتجهيز المطاحن

2021/01/03 | 15:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن استئناف مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب بعد التوقف التام في كافة مواقع العراق لتنفيذ حملة الجرد السنوي.وقال مدير عام الشركة، عبدالرحمن عجي طوفان، في بيان للوزارة، إن مواقع الشركة استأنفت عملها من خلال …

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