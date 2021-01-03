الموانئ العراقية: نفذنا أخطر عملية قرب ’’البارخة الملغمة’’

2021/01/03 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وصفت الشركة العامة للموانئ العراقية سحب الناقلة النفطية التي كانت ترسو بجوار الناقلة الملغمة بأخطر عملية تنفذها كوادرها.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في تصريح صحفي، إن "عملية سحب الناقلة النفطية التي كانت ترسو بجوار الناقلة الملغمة (بولا) التابعة لشركة سومو التي جرت أمس، أخطر عملية نفذتها كوادرنا، فيما اشار إلى أن ثمان ساحبات للشركة تواجدت لتأمين عملية تفكيك ومعالجة اللغم البحري الملتصق بالبدن الخارجي للناقلة".

وأصدرت شركة تسويق النفط "سومو"، أول أمس الجمعة، توضيحا بشأن ما تم تداوله بوجود جسم غريب على احدى الناقلات النفطية في ميناء البصرة النفطي.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "اشارة الى ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ما حدث من وجود جسم غريب صنف على انه لغم ملتصقا ببدن الناقلة (M/T Pola) وما رافق هذه التداولات من تخمينات لا تستند الى واقع بشان ربط هذا الامر بصادرات النفط الخام العراقي من ميناء البصرة النفطي.

وأوضحت: ان "الناقلة المذكورة مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط لتعمل كخزان عائم لمنتوج النفط الاسود (زيت الوقود) المنتج من المصافي العراقية لاغراض التصدير ومناولته لناقلات الشركات العالمية المشترية"، نافية في الوقت ذاته توجه الناقلة الى موانئ تصدير النفط الخام .

واضافت: ان "الناقلة المذكورة تتواجد في منطقة المخطاف قرب خور الزبير منذ تاريخ الخامس من تشرين الثاني ولم تاتي الان من اي من موانئ دول الجوار الاقليمي خلافا لما ذكرته بعض المواقع"، مؤكدة ان "الامر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي ولا توجد اي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام والتصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها".

واشارت الى ان "الكوادر البحرية والفنية التابعة لوزارة النفط / شركة نفط البصرة (معدات وافراد) بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى تقوم بتوفير الدعم والاسناد لضمان معالجة هذا الموضوع باسرع وقت ممكن"، مبينة ان "ادارة هذا الملف بالكامل يخضع لتوجيهات مباشرة من اعلى سلطة امنية في الدولة".

ولفتت الى ان" اجهزة الدولة الامنية والاخرى الساندة والمعنية بسلامة موانئ ومياه العراق تقوم الان على معالجة الموضوع وتحجيم تاثيره.

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