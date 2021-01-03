2021/01/03 | 15:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتج عن ذلك ضبط أسلحة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وكالة الاستخبارات، الشروع بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "من خلال توجيهات المراجع العليا بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة لمطار بغداد الدولي، حيث شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعان لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانية والأساتذة ضمن محافظة بغداد نتج عن ذلك ضبط (8) بنادق نوع كلاشنكوف وبندقية RBK و(5) رمانات هجومية و(5) مخازن عتاد و(76) إطلاقة عتاد بندقية مختلف ومسدس وتجهيزات عسكرية مختلفة".

وأكدت الاستخبارات، أنه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط أصولي بدون حادث يذكر".

اقرأ/ي أيضًا:

طائرات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في كركوك

عمليات بغداد توضح أسباب الانتشار الأمني: نراقب مناطق إطلاق الصواريخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).