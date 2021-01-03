2021/01/03 | 15:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبول 2776 طالباً ضمن قناة المنحة المجانية الخاص بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2021/2020.وأكدت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المقاعد المجانية تنافس عليها سبعة عشر ألف وتسعمئة وثمان وستون طالبا على وفق آلية مدروسة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن قبول 2776 طالباً ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن قبول 2776 طالباً ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).