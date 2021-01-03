الأقل منذ آيار الماضي.. تسجيل 5 وفيات جديدة بكورونا في العراق

2021/01/03 | 15:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تسجيل 5 وفيات جديدة فقط من المصابين بفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “سجلت 5 وفيات فقط من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق، وتعد الاقل منذ ايار عام 2020، في تطور ملفت للنظر لتحسن الخدمات …

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